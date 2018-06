Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"L'Iran costituisce un pericolo per noi e vuole distruggerci". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu a Berlino in conferenza stampa con Angela Merkel in cancelleria, dopo un incontro bilaterale.

Il primo ministro ha rilevato che questi obiettivi di Teheran sono adesso conseguibili, "perché grazie all'accordo sul nucleare arrivano all'Iran molti soldi".

"La Germania si riconosce nell'obiettivo della sicurezza di Israele, questo è scontato", ha dal canto suo affermato la Merkel, aggiungendo di "respingere aspramente" ogni minaccia per Israele dall'Iran.

"Noi riteniamo che l'Iran non debba avere armi nucleari, però su come raggiungere questo obiettivo ci sono divergenze" con Benyamin Netanyahu, ha spiegato la cancelliera.

