Negli insediamenti ebraici in Cisgiordania che il premier Benyamin Netanyahu, se rieletto, ha promesso di voler annettere ad Israele c'e' anche quello nella città di Hebron. Lo ha spiegato lui stesso alla Radio Militare nel rush finale che precede il voto di domani.

"Intendo estendere la sovranità a tutti gli insediamenti e ai blocchi, inclusi i siti che rivestono importanza per la sicurezza o che sono importanti per l'eredità storica di Israele", ha spiegato riferendosi a quello, minuscolo, all'interno di Hebron (il cosiddetto Settore H1) e all'altro, più esteso, di Kiryat Arba. Ad Hebron, una delle più popolose città palestinesi della Cisgiordania, c'è la Tomba dei Patriarchi, luogo santo per gli ebrei e i musulmani.

Neuer Inhalt Horizontal Line