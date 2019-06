Con una mossa a sorpresa il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato dal suo governo ad interim il ministro dell'educazione Naftali Bennett e quello della giustizia Ayelet Shaked.

Entrambi fanno parte del partito 'Nuova destra' che, nel voto del 9 aprile scorso, ha mancato di raggiungere la soglia elettorale e non è entrato nella nuova Knesset con nessun deputato.

I due fino alla decisione di oggi di Netanyahu erano rimasti, come tutti gli altri, nel governo in quanto l'esecutivo pre voto di aprile ha mantenuto il potere di ordinaria amministrazione visto che il premier non è riuscito a formare un nuovo esecutivo.

Non è stato annunciato chi prenderà il posto di Bennett e Shaked, ma - secondo i media - è possibile che Netanyahu li rimpiazzi - fino al prossimo voto del 17 settembre - con alti esponenti del Likud, il suo partito.

