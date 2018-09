Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Non basta una conferenza sull'antisemitismo, l'Unesco deve "smettere di praticarlo". Con queste motivazioni il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha declinato un invito dell'Unesco a partecipare ad un convegno sull'antisemitismo organizzato a New York.

Convegno a margine dell'Assemblea generale dell'Onu in corso al Palazzo di Vetro. "Ho deciso di non partecipare - ha aggiunto - a causa delle persistenti ed importanti accuse contro Israele. Dal 2009 l'Unesco ha varato 71 risoluzioni contro di noi e solo contro tutti gli altri paesi messi insieme: un oltraggio".

L'Unesco - ha proseguito il premier - "deve smetterla con l'assurdità di passare provvedimenti che negano la connessione tra il popolo ebraico e la nostra eterna capitale Gerusalemme. Non importa quello che dice: il Muro del Pianto non è Territorio palestinese occupato né la Tomba dei Patriarchi a Hebron...". Netanyahu ha poi confermato che Israele non farà parte dell'Unesco fino a che l'organismo dell'Onu "non la smette di negare la storia e comincia a stare dalla parte della verità".

