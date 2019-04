Benjamin Netanyahu trionfa in Israele, corre verso lo storico quinto mandato da premier e spazza via anche il buon successo del rivale Benny Gantz.

Alla coalizione di destra guidata dal primo ministro e leader del Likud è andato il maggior numero di seggi: 65 su 120 alla Knesset (Parlamento), contro i 55 di quella avversaria.

Subito dagli Usa sono arrivate le congratulazioni del presidente Donald Trump, suo grande sponsor, che ha esultato per la vittoria di "un grande alleato e un grande amico" in grado, secondo il capo della Casa Bianca, di portare la pace nella tormentata regione mediorientale. Ma anche la bocciatura palestinese non si è fatta attendere: "Israele ha scelto un parlamento di destra e razzista".

La prossima settimana il presidente israeliano Reuven Rivlin avvierà le consultazioni con i partiti e affiderà l'incarico di formare il nuovo governo a Netanyahu. Sarà la quinta volta: un vero e proprio record di longevità politica in Israele, superiore perfino a quella del fondatore dello Stato, David Ben Gurion.

