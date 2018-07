Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 luglio 2018 13.36 01 luglio 2018 - 13:36

Netfilx è il colosso americano dell'internet tv, ormai presente in tutto il mondo (Cina esclusa): 7,4 milioni di abbonati in più nel primo trimestre del 2018, con una crescita anno su anno del 43%.

La strategia per il futuro è di puntare tutto sulle produzioni originali, intensificando sforzi e investimenti, destinati ad arrivare nel 2018 a quota 8 miliardi. Nella sola area Emea - che comprende Europa, Medio Oriente e Africa - i nuovi progetti, tra film, serie e documentari, sono il doppio rispetto all'anno passato con 100 titoli in lavorazione e 55 già in produzione che raccolgono un gradimento non indifferente anche nel resto del mondo.

In Italia è in arrivo una serie sulla storia di alcune donne accusate di stregoneria nel XVII secolo. Si chiamerà "La luna nera", creata da Francesca Manieri, Laura Paulucci e Tiziana Triana e prodotta da Fandango. Si gira "Suburra 2", mentre è stato annunciato il cast di "Baby", la serie ispirata al caso dei Parioli diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, che sarà interpretata da Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Paolo Calabresi. Altri progetti italiani in lavorazione sono "Winx Club", tratto dalla serie animata, e la docu-serie "First Team: Juventus".

