Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2018 20.48 13 giugno 2018 - 20:48

Nuovo record per Netflix a New York

Netflix vola in Borsa e aggiorna il suo record storico. I titoli del colosso della tv in streaming salgono del 5,6% a 384,25 dollari per azione.

A spingere Netflix sono le stime di Goldman Sachs, secondo la quale la società supererà anche At&t come capitalizzazione di mercato dopo aver già sorpassato Walt Disney e Comcast.

