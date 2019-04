La nevicata primaverile che si è abbattuta oggi sulla Svizzera sta creando problemi sia a treni che automobili.

Il traffico ferroviario è interrotto tra Realp (UR) e Hospental (UR) e tra Andermatt (UR) e Tschamut-Selva (GR) a causa del pericolo di valanghe, ha comunicato la compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn. Problemi anche sulla A2.

Disagi si registrano pure per i passeggeri del treno Panorama Express (Glacier Express) in partenza stamane da Zermatt (VS) e diretto a St. Moritz (GR): a causa delle abbondanti nevicate e del pericolo di valanghe la tratta tra Briga e Coira è chiusa. I viaggiatori circolano via Zurigo, precisa la nota.

Le FFS hanno dal canto loro comunicato che i treni circolano solo in maniera limitata fra Briga e Domodossola (I). Nell'Oberland bernese si registrano disagi fra Interlaken, Lauterbrunnen e Grindelwald.

Problemi anche per le auto

Non se la cavano meglio gli automobilisti: sulla A2 fra Erstfeld e Amsteg (UR) le vetture sono incolonnate a causa delle abbondanti nevicate. Difficoltà si riscontrano anche al portale sud del San Gottardo, ha comunicato Viasuisse. L'autostrada fra Giornico (a sud) ed Erstfeld (a nord) in direzione del tunnel è chiusa per i mezzi pesanti, che vengono fatti fermare nelle apposite aree di sosta.

La A13 è rimata chiusa a tratti fra Thusis Sud (GR) e lo svincolo Bellinzona nord. Disagi si sono poi registrati in moltissime strade cantonali e secondarie. Un elevato rischio valanghe viene segnalato in diverse zone dell'arco alpino.

Neuer Inhalt Horizontal Line