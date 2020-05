I ricchi non vogliono finire troppo presto al cimitero.

Quasi mezzo milione di residenti dei quartieri più ricchi di New York sono fuggiti dalla metropoli epicentro negli Usa dell'epidemia di coronavirus.

È quanto emerge da un'analisi dei dati di localizzazione delle telefonia mobile, pubblicata oggi da New York Times, secondo le quali circa il 5% dei newyorkesi, vale a dire circa 420mila persone, hanno lasciato la città tra il primo marzo ed il primo maggio.

Una 'fuga' dal coronavirus che viene registrata quasi esclusivamente nei quartieri più agiati, l'Upper East Side, il West Village, SoHo e Brooklyn Heights, dove la popolazione è diminuita del 40% ed oltre. Mentre nel resto della città - che ha avuto quasi 194mila casi di Covid 19 e 20mila morti - la popolazione è rimasta stabile.

In alcune delle aree dove si è registrata una netta diminuzione della popolazione, sono aree abitate dagli studenti universitari che in massa hanno lasciato la città una volta chiuse le università.

Le nuove ricerche confermano quanto era emerso già nelle scorse settimane, cioè che i newyorkesi più ricchi si sono rifugiati nelle seconde case e nelle località di villeggiatura per fuggire i rischi della pandemia. Le analisi a cui fa riferimento il Times, sono un paper di due ricercatori della New York University, che hanno analizzato i dati localizzazione dei newyorkesi tra il 2 ed il 27 marzo. E la seconda è di Teralytics, una società che usa i dati delle celle telefoniche per misurare i modelli di migrazione.

