Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2018 17.47 14 giugno 2018 - 17:47

New York fa causa a Donald Trump e ai suoi figli

New York fa causa al presidente degli Usa Donald Trump e ai tre figli maggiori con l'accusa di "azioni illegali" da parte dell'ente benefico di famiglia. Lo riporta il Washington Post.

A depositare la denuncia è stata la procuratrice generale dello Stato Barbara Underwood.

Il presidente statunitense, insieme ai figli Donald jr, Eric e Ivanka, avrebbe ripetutamente fatto un uso improprio dei soldi della organizzazione, come saldare alcuni creditori delle aziende di famiglia, fare lavori in uno dei "Trump golf club" e organizzare eventi per la campagna 2016.

Underwood in particolare ha chiesto al giudice di sciogliere la Donald Trump Foundation, distribuendo il milione di dollari (circa 940'000 franchi) rimasto nelle sue casse ad altre organizzazioni caritative e imponendo a Trump di pagare un risarcimento di almeno 2,8 milioni di dollari.

La procuratrice ha chiesto inoltre che il presidente sia bandito dal guidare ogni altra organizzazione senza scopo di lucro nello Stato di New York per almeno dieci anni.

