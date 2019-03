La vendita delle pellicce a New York potrebbe avere i giorni contati. Si discute infatti di una proposta di legge presentata dal presidente del Consiglio comunale Corey Johnson che intende proibirne la vendita.

"In una città progressista e moderna come New York - ha detto Johnson - il divieto di vendere abbigliamento e accessori in pelliccia è necessario da tempo. Dire no alla pelliccia è simbolo di progresso. Questa proposta serve a proteggere gli animali e la loro inutile uccisione".

La proposta ha suscitato allarme in un settore che impiega nella Grande Mela oltre mille persone. "Ci sono centinaia di aziende di pellicce a New York tra cui molte a conduzione familiare - ha detto un portavoce del gruppo FurNYC - Questa legge affosserà un'industria prosperosa con posti di lavoro ben pagati".

