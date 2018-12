Nez Rouge: quasi 4000 persone trasportate la vigilia e a Natale

I volontari di Nez Rouge hanno trasportato 3893 persone che non se la sentivano di guidare la propria auto la vigilia e a Natale. I viaggi effettuati in questi due giorni sono stati 1739, si legge in un comunicato odierno del servizio di trasporto.

I chilometri percorsi ammontano a 75'103, viene precisato nella nota. I conducenti impiegati dall'associazione dal 30 novembre in poi sono 6390, per un totale di oltre 20'000 passeggeri: l'obiettivo è quello di ridurre il numero di incidenti della circolazione causati da persone che si mettono al volante in condizioni precarie.

Chi desidera usufruire di Nez Rouge può chiamare il numero verde 0800 802 208. Due volontari accompagnano a casa il cliente con la sua auto: uno funge da autista, l'altro da assistente. Un terzo invece li segue fino a destinazione al volante di un veicolo dell'organizzazione, sul quale salgono gli altri due colleghi a lavoro ultimato.

Le squadre di Nez Rouge sono attive fino a Capodanno e coprono praticamente tutto il territorio elvetico, tranne le regioni di Basilea, dell'Engadina e dell'Alto Vallese. L'idea, nata in Québec (Canada), è arrivata in Svizzera nel 1990.

