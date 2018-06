Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 14.25 05 giugno 2018 - 14:25

La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha aumentato a 127 il numero delle vittime della brutale repressione in Nicaragua delle proteste contro il governo di Daniel Ortega, dal loro inizio il 18 aprile scorso. Lo riportano media locali.

"Secondo i nostri dati, le proteste hanno provocato 127 morti e un migliaio di feriti", ha detto il segretario esecutivo della commissione, il giurista brasiliano Paulo Abrao, aggiungendo che la risposta delle autorità nicaraguensi alle proteste è stata "molto sproporzionata", con l'obiettivo di creare un clima di "intimidazione e terrore".

Per esporre l'ampiezza della tragedia, Abrao, parlando in una conferenza alla sede di Washington del centro di analisi Dialogo Interamericano, ha ricordato che le sanguinose manifestazioni avvenute tra aprile e giugno del 2017 in Venezuela, Paese sei volte più grande del Nicaragua, provocarono 112 morti.

Neuer Inhalt Horizontal Line