L'Alleanza civica, che riunisce diversi settori della società civile del Nicaragua, ha annunciato che si riunirà per "riconsiderare la nostra posizione sui negoziati", dopo che la Conferenza episcopale ha annunciato che non parteciperà al "dialogo nazionale".

In un breve comunicato pubblicato sulla sua pagina web, l'Alleanza civica ha ammesso che dopo la decisione dei vescovi la nuova iniziativa di dialogo, lanciata il 27 febbraio dal presidente Daniel Ortega, è in "una impasse", sottolineando che questo è il "momento in cui il governo deve dimostrare la sua reale e seria volontà" di creare "un ambiente di pace per il Nicaragua".

L'Alleanza ha ribadito che "dal primo momento abbiamo detto che il dialogo rappresenta la via di uscita pacifica dalla profonda crisi che attraversa il paese", aggiungendo però che "la libertà non può aspettare", per cui è tornata a dichiarare le sue esigenze: "liberazione dei prigionieri politici, ristabilimento delle libertà e fine della repressione e garanti nazionali ed internazionali che diano credibilità e legittimità" al processo di dialogo.

In precedenza la Conferenza episcopale del Nicaragua aveva annunciato che non parteciperà, come richiesto dalle parti, in veste di testimone ed accompagnatore al "dialogo nazionale". In un comunicato diffuso su Twitter, i vescovi nicaraguensi hanno dichiarato che "devono essere i laici ad assumere la responsabilità di gestire gli affari temporali della nazione in questo momento".

La dichiarazione della Conferenza episcopale si rifà ad un altro comunicato, diffuso quattro giorni fa, quando i vescovi avevano indicato che "il nostro principale contributo continuerà ad essere quello di accompagnare il popolo nelle sue sofferenze e i suoi dolori, le sue speranze e la sua allegria".

