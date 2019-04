Il governo del Nicaragua ha liberato ieri 50 detenuti in base agli accordi sottoscritti con l'opposizione, trasferendoli nelle loro case in un regime di arresti domiciliari denominati "convivenza familiare".

La misura è stata resa nota attraverso un comunicato del ministero dell'Interno in cui si precisa che le persone liberate si trovavano in carcere per "avere commesso reati contro la sicurezza comune e la tranquillità pubblica". Essi, conclude la nota ministeriale, "hanno ricevuto il beneficio legale della 'convivenza familiare' o di altre misure cautelari".

Si tratta del terzo gruppo di detenuti scarcerati dopo quelli rimessi in libertà il 27 febbraio ed il 15 marzo scorsi.

Si deve ricordare che il passato giovedì è terminato il dialogo fra il governo del presidente Daniel Ortega e l'opposizione riunita nell'Alianza Civica.

In 34 giorni le parti si sono accordate su due dei quattro punti di discussione (ripristino delle libertà pubbliche e liberazione entro 90 giorni delle persone arrestate durante le manifestazioni antigovernative), mentre per gli altri due punti (adozione di un programma di giustizia e riparazione per le vittime, e riforma elettorale per anticipare le elezioni) le discussioni si sono chiuse con un nulla di fatto.

