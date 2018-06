Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 7.26 01 giugno 2018 - 07:26

Il governo del presidente Daniel Ortega ha ammesso che almeno 15 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite in incidenti nel paese due giorni fa.

Ma ha attribuito questa "violenza delinquenziale" a "gruppi politici dell'opposizione, con agende politiche specifiche", che non ha identificato.

In una nota pubblica diffusa a Managua, il governo del Nicaragua, accusato di essere il responsabile delle morti, ha dichiarato che "respinge totalmente tutte le accuse di questi gruppi che, in una provocazione demenziale e senza precedenti, si confabulano per denunciare attacchi inesistenti e poi attaccano loro e producono vittime, per dare la colpa alle istituzioni".

