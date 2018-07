Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 20.53 13 luglio 2018 - 20:53

È in corso oggi in Nicaragua uno sciopero nazionale di 24 ore contro il governo del presidente Daniel Ortega, il secondo convocato in meno di un mese dalla 'Alianza Civica', organismo che riunisce imprenditori, studenti, contadini e società civile.

L'iniziativa, che si propone anche di forzare una convocazione di elezioni anticipate, sta ottenendo secondo i media di Managua sostegno da parte della popolazione nella capitale e nei diversi dipartimenti nicaraguensi.

Nel titolo di apertura della sua pagina online 'El Nuevo Diario', principale quotidiano nicaraguense, sostiene: "Sciopero nazionale: negozi chiusi e fermate degli autobus vuote a Managua e nei dipartimenti". E aggiunge: "Nella capitale la maggioranza delle strade sono vuote, i negozi privati e i supermercati non hanno aperto la loro attività".

Da parte sua Ortega ha convocato per il pomeriggio (la sera in Svizzera) una commemorazione popolare del 39/o anniversario della festa sandinista denominata 'El repliegue'.

Per questo è stata organizzata una carovana fra Managua e la città di Masaya (a 25 chilometri di distanza, dove nel 1979 avvenne il ripiegamento tattico sandinista per evitare un massacro da parte delle forze del dittatore Anastasio Somoza), di motociclette, automobili, furgoni, autocarri che, negli auspici del governo, sarà "piena di allegria, convinzione e mistica rivoluzionaria".

