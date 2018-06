Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente del Consiglio Supremo Elettorale (Cse) del Nicaragua, Roberto Rivas, si è dimesso, in base agli accordi che sta negoziando l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) con il governo di Daniel Ortega per la riforma del sistema elettorale.

In un comunicato congiunto, il governo di Managua e l'Osa hanno ricordato che "una delle aree prioritarie" del lavoro che stanno svolgendo è "la riforma del sistema elettorale", il che comprende "la configurazione e composizione del Cse, come pilastro istituzionale fondamentale per le garanzie elettorali che assicurino elezioni libere, giuste, democratiche e trasparenti".

Una riforma in profondità del Cse fa parte, a sua volta, delle rivendicazioni presentate dalla società civile al governo di Managua nel quadro del "dialogo nazionale" lanciato da Ortega, attualmente congelato dalla Chiesa -che è testimone e mediatore della trattativa- dopo la brutale repressione della Marcia delle Madri di domenica scorsa, in cui sono morte almeno 11 persone.

