Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 19.28 21 maggio 2018 - 19:28

Il movimento studentesco nicaraguense ha chiesto oggi formalmente le dimissioni del presidente Daniel Ortega e della sua vicepresidente e moglie, Rosario Murillo, proposta appoggiata dal movimento dei "campesino" e altri settori della società civile.

Victor Cuadras, leader degli studenti che sono stati all'avanguardia delle proteste che si susseguono nel paese da un mese - con almeno 43 morti e centinaia di feriti - ha detto che il suo movimento partecipa al "dialogo nazionale" convocato dal governo, esclusivamente per negoziare "la resa" di Ortega.

La terza sessione del "dialogo nazionale" si è aperta oggi nella sede del seminario nazionale di Managua, e il dibattito è trasmesso in diretta dal canale tv della Conferenza episcopale, che è mediatrice e testimone dell'iniziativa politica.

"Questo è lo spazio in cui la piazza atterra sul tavolo della trattativa, e noi rappresentiamo la piazza", ha detto Cuadras, che ha chiesto che Ortega si presenti alla prossima sessione del dialogo, come aveva fatto per la sua inaugurazione, per rispondere alle richieste della società.

Gli studenti hanno denunciato che il governo ha violato la tregua fissata venerdì scorso fra le parti al tavolo del "dialogo nazionale", con un attacco della polizia antisommossa sabato sera contro la sede dell'Università Politecnica (Upoli), occupata da settimane da giovani oppositori, in cui sono rimasti feriti quattro ragazzi.

Neuer Inhalt Horizontal Line