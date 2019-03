Monsignor Silvio José Baez, vescovo ausiliare di Managua, ha detto che la ripresa del dialogo fra governo e società civile in Nicaragua costituisce "una finestra di speranza" per il paese centroamericano.

Ha considerato però "insufficiente" la scarcerazione di un centinaio di prigionieri politici da parte del regime di Daniel Ortega.

"Non posso non rallegrarmi per i cento detenuti liberati, è un piccolo segno, ambiguo ed imperfetto, ma che apre una finestra di speranza", ha detto Baez a Madrid, a margine di un simposio teologico, aggiungendo però che "è del tutto insufficiente tenendo in conto il dramma che vive il popolo nicaraguense".

Il prelato ha sottolineato che "ci sono ancora centinaia di persone in carcere, e uno dei primi passi che si devono fare è la liberazione totale di tutti coloro che sono in prigione per motivi politici".

Baez è stato uno dei protagonisti del primo tentativo frustrato di dialogo a Managua, lanciato nel maggio dell'anno scorso, un mese dopo l'inizio delle proteste di piazza contro il governo di Ortega, la cui repressione ha lasciato un bilancio di oltre 320 morti. Lo stesso vescovo ha subito una coltellata al braccio nel luglio scorso, durante un attacco di gruppi irregolari progovernativi contro una chiesa locale.

