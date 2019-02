La nicotina funziona come una sorta di cavallo di Troia per la cannabis. Fumare sigarette, sia quelle tradizionali che elettroniche, aumenta gli effetti gratificanti della marijuana.

Questo il risultato di uno studio italiano pubblicato sulla rivista European Neuropsychopharmacology. "Tabacco e marijuana sono le sostanze usate più comunemente dagli adolescenti a scopo ricreativo, e la frequenza dell'uso della seconda è associata alla dipendenza da nicotina", spiega Cecilia Gotti, ricercatrice dell'Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano.

Nel nuovo studio i ricercatori hanno ora dimostrato che "l'esposizione alla nicotina assunta da un fumatore nell'arco di circa 5 anni, aumenta gli effetti gratificanti del Delta9-tetraidrocannabinolo (THC), il principio attivo della marijuana", prosegue la ricercatrice. Anche una dose di THC molto bassa in animali già esposti al fumo di tabacco o ai vapori della sigaretta elettronica ottiene un forte effetto gratificante, che non si riscontra in quelli esposti all'aria pura. E a questo corrispondono alterazioni molecolari nel cervello.

