Questo contenuto è stato pubblicato il 17 novembre 2013 12.51 17 novembre 2013 - 12:51

È stato liberato Francis Collomp, l'ostaggio francese rapito in Nigeria nel dicembre 2012. Lo ha annunciato la presidenza della repubblica francese.

In un comunicato, l'Eliseo eprime soddisfazione per la liberazione dell'ostaggio ed esprime "tutta la sua gratitudine" alle autorità della Nigeria con cui la Francia ha lavorato in stretta collaborazione, ricordando che sette francesi sono ancora ostaggio in Siria, Mali e Nigeria.

Il ministro degli esteri Laurent Fabius, è atteso in Nigeria nelle prossime ore. Collomp era stato rapito nel nord del paese da una trentina di attivisti di Ansaru, considerati vicini ai Boko Haram.

