Nigeriani in attesa di votare per le elezioni presidenziali

Si vota da questa mattina alle 8:00 ora locale (la stessa ora in Svizzera) in Nigeria per le attese elezioni presidenziali. Il voto avviene in un clima di tensione e violenze.

Proprio questa mattina militanti islamisti hanno attaccato Maiduguri, la capitale dello Stato del Borno nel nordest del Paese.

Secondo il quotidiano Guardian sono state sentite esplosioni e centinaia di persone sono in fuga. Giovedì almeno 59 persone sono morte in un tentato attacco nel villaggio di Danjibga nel nordovest, respinto da forze paramilitari.

La tornata doveva svolgersi sabato scorso ma è stata rinviata di una settimana a causa di ritardi nell'allestimento dei seggi, maltempo, controversie sulle registrazioni dei candidati e sospetti di sabotaggio. Al voto sono chiamati oltre 84 milioni di persone, a fronte di una popolazione di oltre 190 milioni. Il principale fra i 73 candidati è il 76enne presidente uscente Muhammadu Buhari che cerca un secondo mandato quadriennale. Il suo principale rivale è l'ex vice presidente, il 72enne Atiku Abubakar. Le urne si chiuderanno alle 14:00.

Neuer Inhalt Horizontal Line