Materiale elettorale non ancora distribuito in Nigeria.

La commissione elettorale nigeriana ha posticipato il voto per le elezioni presidenziali da oggi al 23 febbraio perché i materiali elettorali non sarebbero stati consegnati in alcune aree del Paese.

La commissione ha bloccato le votazioni a poche ore dall'inizio e assicurato che fornirà maggiori dettagli nel pomeriggio.

