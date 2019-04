Il tribunale di Tokyo ha approvato la richiesta del pubblico ministero di estendere il fermo di Carlos Ghosn fino al 22 aprile. L'ex presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors era stato arrestato la scorsa settimana dopo un breve periodo di libertà su cauzione.

Ghosn è nuovamente sotto accusa per abuso di fiducia aggravata, per aver causato una perdita di 5 milioni di dollari al costruttore di auto nipponico tramite il trasferimento di fondi ad una succursale in Oman, dei quali avrebbe beneficiato personalmente.

Gli avvocati di Ghosn si sono appellati alla decisione della corte. In un video rilasciato dal team della difesa a inizio settimana l'ex tycoon 65enne - che ad oggi si dice innocente - aveva detto di essere vittima di una cospirazione da parte della dirigenza della Nissan.

