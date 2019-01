La Corte distrettuale di Tokyo ha respinto il ricorso inoltrato dal team legale di Carlos Ghosn contro la decisione del tribunale di non accordare la libertà su cauzione.

La più recente delibera con ogni probabilità finirà per estendere il fermo dell'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi fino all'avvio del processo.

Un timore già espresso dall'avvocato difensore dell'ex tycoon, Motonari Otsuru, secondo il quale l'inizio del dibattito in aula potrebbe non avvenire prima di sei mesi, per via della complessità del caso legale, richiedente la simultanea trascrizione di documenti in giapponese e inglese.

Nella sua prima e unica apparizione pubblica, nel corso dell'udienza preliminare della scorsa settimana, Ghosn aveva affermato la sua innocenza, dichiarandosi estraneo ad ogni accusa. Il 10 dicembre il pubblico ministero aveva formalizzato il primo dei tre capi di imputazione nei confronti dell'ex top manager 64enne - in carcere dal giorno del suo arresto a Tokyo, il 19 novembre - accusandolo di aver omesso compensi nel periodo tra il 2010 e il 2017, e di abuso di fiducia aggravata per altri presunti illeciti finanziari. Gli avvocati di Ghosn avevano presentato il primo ricorso dopo l'ultima incriminazione di venerdì, ricevendo parere negativo a inizio settimana.

