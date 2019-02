No al processo di Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti. Il Movimento 5 Stelle emette online il suo responso. Non senza travaglio: il voto sull'immunità al vicepremier leghista spacca gli alleati.

La piattaforma Rousseau, che in genere consegna risultati plebiscitari, questa volta vede i 52.417 votanti schierarsi per il 59,05% a favore del no al processo, il 40,95% per il sì. "Far votare i cittadini è parte del dna M5s, sono orgoglioso", rivendica il vicepremier Luigi Di Maio. Ma chi voleva vedere Salvini a processo lo fa proprio in nome di un dna che vedeva il M5s contro ogni tipo di immunità.

Il D-Day del voto degli iscritti al M5S sul caso Diciotti è il giorno dello snodo cruciale del governo giallo-verde. Sulla piattaforma Rousseau, di fatto, i militanti del Movimento in dieci ore e trenta sono chiamati a votare non solo sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini ma sulla stessa opportunità dell'alleanza tra M5S e Lega. La tensione, nel Movimento, è altissima.

