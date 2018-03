Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 13.47 04 marzo 2018 - 13:47

Anche in Ticino i sostenitori del canone hanno nettamente prevalso.

Ticino e Grigioni marciano con gli altri cantoni svizzeri contro No Billag: nel cantone più meridionale i no alla proposta di abolire il canone radiotelevisivo sono stati il 65,5%, mentre nelle valli retiche i contrari hanno raggiunto il 77,2%.

Finora sono stati scrutinati dieci cantoni, con percentuali di sì comprese fra il 37% (Sciaffusa) e il 22% (Neuchâtel). Il no sta vincendo in Svizzera, in base a questi dati definitivi, con il 69,2%. Le proiezioni nazionali danno un valore simile, al 71%.

