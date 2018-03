Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 14.39 04 marzo 2018 - 14:39

Un segnale forte per il servizio pubblico, per le radio e televisioni regionali, nonché per l'insieme della società svizzera: così il direttore della SSR Gilles Marchand interpreta il no all'iniziativa No Billag.

L'ente non proseguirà comunque come prima: "dobbiamo risparmiare", ha detto.

"Sì, sono necessarie riforme", ha affermato Marchand ai microfoni di SRF. Per farle bisogna però rimanere in vita, cosa che per fortuna è successa, grazie al voto odierno, ha aggiunto. "Ora la via è libera per una ripartenza".

"Dovremo concentrarci meglio sulle nostre priorità: informazione, cultura, mondo digitale", ha insistito Marchand. Inoltre la SSR dovrà collaborare di più con altri partner.

