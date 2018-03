Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Uno striscione per il sì all'iniziativa No Billag esposto da esponenti dell'UDC a Berna (archivio)

L'iniziativa No Billag ha raccolto una maggioranza solo fra gli elettori dell'UDC: lo rivela un sondaggio pubblicato oggi da Tamedia.

Il sondaggio ha analizzato il comportamento dei votanti lo scorso fine settimana e mette anche in luce la propensione di una maggioranza a ridurre a 200 franchi il canone radiotelevisivo.

Fra i simpatizzanti democentristi No Billag ha raccolto il 55%, mentre l'iniziativa è stata bocciata da chi vota altri partiti: con la percentuale più elevata questo è avvenuto per il PS, dove solo il 9% si è espresso per un riassetto del settore.

La proposta di modifica costituzionale ha raccolto il 34% dei consensi fra i 35-49enni. A livello regionale il sì ha raggiunto il 31% fra chi abita in campagna, il 27% in città e il 25% negli agglomerati.

In una domanda supplementare è stato chiesto il parere riguardo a un canone ridotto a 200 franchi: il 62% si dice d'accordo o tendenzialmente d'accordo, il 30% contrario o tendenzialmente contrario, mentre l'8% non si esprime.

L'offerta SSR non va però ridotta: solo il 37% vuole un solo canale televisivo per regione linguistica, il 58% si oppone a questa proposta. Ancora più elevata (72%) è la quota di chi ritiene che la SSR debba completamente rinunciare alla pubblicità televisiva. Il 56% non vuole che i media privati online ricevano soldi dal canone.

L'analisi si basa sulle risposte fornite online il 2 e il 3 marzo da 16'868 partecipanti, ponderate in base a criteri demografici, geografici e politici.

