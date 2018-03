Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 18.05 04 marzo 2018 - 18:05

Anche i giornalisti della Rai hanno espresso soddisfazione per l'esito delle urne su No Billag.

Il voto sull'iniziativa No Billag interessa anche i giornalisti italiani: "in Svizzera sconfitti il populismo, il qualunquismo e la retorica contro il servizio pubblico", afferma in una nota l'Unione Sindacale Giornalisti Rai (Usigrai).

"Il referendum che chiedeva l'abolizione del canone della tv pubblica svizzera - uno dei più alti d'Europa - è stato bocciato. E anche duramente: oltre il 70% di no".

L'Usigrai, insieme all'assemblea dei comitati di redazione della Rai, si era schierata al fianco dei dipendenti SSR. "Quindi oggi siamo soddisfatti: prima di tutto per loro, che hanno salvato i posti di lavoro, poi però anche per questa vittoria di chi crede nel servizio pubblico televisivo e multipiattaforma come elemento irrinunciabile di tutte le democrazie europee".

