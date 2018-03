Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 marzo 2018 15.00

La bocciatura dell'iniziativa "No Billag" in Ticino è stata accolta con un sospiro di sollievo dai parlamentari federali.

Questo risultato molto netto "è una grossa sorpresa", ha dichiarato all'ats la consigliera nazionale Marina Carobbio (PS/TI). "I ticinesi sono coscienti dell'importanza di una radio e di una televisione pubbliche e di un servizio pubblico nel panorama mediatico attuale, e questo malgrado la propaganda della Lega e dell'UDC", ha precisato.

Anche il consigliere agli Stati Filippo Lombardi (PPD/TI) è molto soddisfatto dell'esito del voto, anche se non ha "mai dubitato che l'iniziava sarebbe stata bocciata anche in Ticino". Un risultato così chiaro mostra quanto la popolazione si identifichi con la radio e la televisione pubblica. Anche i giovani si sono dimostrati molto maturi e non hanno seguito le parole d'ordine dei giovani UDC e PLR, secondo Lombardi.

