Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 12.45 04 marzo 2018 - 12:45

I risultati parziali indicano un chiaro no all'iniziativa No Billag

L'iniziativa No Billag sembra non avere chance: tutti i risultati parziali che giungono dai cantoni e anche le prime proiezioni danno chiaramente battuta la proposta di abolire il canone radiotelevisivo.

Per l'istituto demoscopico Gfs.bern sussiste una chiara tendenza verso il no. La società si sbilancia in tal modo quando è attesa un'opposizione superiore al 55%. Gfs.bern presenterà in seguito anche le sue proiezioni. L'ultimo suo sondaggio dava il sì solo al 35%, mentre un rilevamento Tamedia lo vedeva al 40%.

In dicembre la situazione non appariva invece così chiara: addirittura vi erano stati sondaggi in cui il sì era in vantaggio, ciò che aveva dato una potente spinta alla campagna di votazione.

Oggi tutti i cantoni presentano tendenza nettamente verso il no, a cominciare da Zurigo, dove una proiezione cantonale dà i favorevoli solo al 30%.

Se anche dovessero risultare sconfitti i promotori - un gruppo di giovani politici praticamente sconosciuti al grande pubblico, di tendenze radicali, libertarie e conservatrici - possono comunque legittimamente rivendicare il fatto di aver suscitato un vivace dibattito sul tema.

Dal 2019 il canone a carico delle economie domestiche scenderà da 451 a 365 franchi all'anno; le imprese verseranno in base al loro giro d'affari, quelle con ricavi inferiori a mezzo milione saranno esentate. Tutti saranno comunque tenuti a pagare l'obolo, indipendentemente dal consumo di programmi o dallo stesso possesso di apparecchi di ricezione.

