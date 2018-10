Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 16.31 05 ottobre 2018 - 16:31

"La violenza sessuale nei conflitti è una minaccia per la pace e una macchia sulla nostra comune umanità, eppure rimane diffusa. Congratulazioni ai nostri partner delle Nazioni Unite Denis Mukwege e Nadia Murad" per il premio Nobel per la Pace 2018.

È il commento del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Continueremo a sostenere i loro sforzi coraggiosi", ha assicurato su Twitter.

