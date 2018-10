Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 ottobre 2018 13.46 08 ottobre 2018 - 13:46

L'Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per l'economia agli statunitensi William D. Nordhaus e Paul M. Romer.

Nordhaus ha ottenuto il riconoscimento per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia. È insegnante dell'Università di Yale, dove ha studiato, ed è nato nel 1941 ad Albuquerque nel Nuovo Messico. È stato consulente economico durante l'amministrazione del presidente Jimmy Carter ed ha scritto numerosi libri, tra cui il manuale di economia scritto con un altro premio Nobel, Paul Samuelson.

Romer è stato premiato per le sue ricerche sull'impatto degli studi sull'innovazione tecnologica nell'analisi macroeconomica. È nato nel 1955 a Denver, in Colorado, figlio dell'ex governatore dello Stato Roy Romer ed è stato chief economist e vicepresidente della Banca mondiale fino allo scorso giugno. In precedenza è stato professore nella prestigiosa Università di Stanford.

