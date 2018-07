Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 luglio 2018 13.02 07 luglio 2018 - 13:02

La polizia ha messo in campo importanti mezzi.

Un automobilista 31enne che non aveva dato seguito all'ingiunzione di fermarsi ha messo in pericolo un'agente di polizia la notte scorsa durante un controllo in autostrada all'uscita di Neuhaus, nel canton San Gallo.

Per evitare di essere investita la donna ha dovuto saltare di lato e ha riportato ferite.

Stando a quanto indicato oggi dalla polizia il conducente è stato individuato e fermato poco dopo. È stato giudicato non in grado di guidare e nei suoi confronti è stato ordinato un test del sangue e dell'urina. Dovrà rispondere dei suoi atti alla magistratura.

