Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 18.03 06 giugno 2018 - 18:03

Il Parlamento norvegese ha approvato la legge che mette al bando ogni tipo di abbigliamento che copre, anche solo parzialmente, il volto, tra i quali burqa e niqab. Lo riferisce la stampa norvegese.

La misura verrà applicata in tutte le scuole, sia per gli insegnanti che per gli studenti, e anche nelle strutture educative dedicate agli immigrati.

