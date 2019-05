Primi passi per la ricostruzione.

L'Assemblea nazionale francese ha adottato in prima lettura il progetto di legge che prevede il restauro della cattedrale di Notre-Dame, che prevede fra l'altro regole per la gestione delle donazioni e per i lavori sul patrimonio architettonico.

Dopo un aspro dibattito sulle deroghe consentite per i lavori pubblici - in particolare riguardo alla tempistica - il testo è stato approvato e passa ora in Senato, dove sarà dibattuto il 27 maggio.

La cattedrale è stata devastata il 15 aprile da un incendio che ha distrutto la navata e la guglia. Il presidente Emmanuel Macron ha fissato in 5 anni i tempi di ricostruzione.

