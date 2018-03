Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Notte ancora più fredda della precedente in Svizzera (foto d'archivio)

La scorsa notte è stata ancora più gelida in Svizzera rispetto a quella precedente. Secondo gli esperti i record di questa ondata di freddo sono stati raggiunti in alta quota, mentre in pianura la colonnina di mercurio scenderà ai minimi tra oggi e domani.

Da giovedì si registrerà un notevole aumento delle temperature.

La scorsa notte il valore più basso, di -38 gradi, è stato misurato sul Glattalp (SZ), a 1850 metri di quota, un luogo dove temperature così rigide non sono affatto straordinarie. I termometri hanno segnato -32 gradi al Piccolo Cervino (VS, 3870 metri) e -30,9 al Corvatsch (GR, 3315 m), hanno indicato stamani i servizi meteorologici MeteoGroup e meteonews.

Nelle stazioni di misurazione a meno di 1000 metri, il primato negativo è stato segnato a Elm (GL, 958 m) con -17,9 gradi. La città più fredda è stata San Gallo: -12,4 gradi.

A causa dell'assenza di copertura nuvolosa e della fine della bise, il vento che soffia da est a ovest sull'Altipiano, la prossima notte sarà ancora più gelida a basse quote, avvertono MeteoGroup e meteonews.

Strizzando l'occhio all'inizio della primavera meteorologica, convenzionalmente fissata al primo marzo, le temperature saliranno in modo spettacolare in montagna: tra mercoledì mattina e giovedì sera il balzo supererà i 20 gradi, passando da -23 a 0 gradi a 2000 metri.

