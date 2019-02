Gli azionisti di Novartis hanno dato il via libera per lo scorporo di Alcon, la divisione oftalmologica.

Novartis ha ottenuto dai propri azionisti il via libera per scorporare Alcon, la sua divisione oftalmologica. Il semaforo verde è arrivato oggi durante l'assemblea generale ordinaria del gigante farmaceutico basilese. La decisione era nell'aria da mesi.

L'operazione, prevista per il primo semestre del 2019 ma non prima di aprile, deve ancora ottenere l'avallo delle autorità di vigilanza della concorrenza, ricorda la multinazionale renana in un comunicato. Una volta ultimato questo progetto, Alcon sarà quotata in borsa a Zurigo e a New York.

L'assemblea ha anche convalidato la proposta di un dividendo di 2,85 franchi per azione: si tratta del 22esimo aumento consecutivo. Approvata pure la remunerazione del 2018 e i futuri compensi del Consiglio di amministrazione e della direzione. Tutti i membri dell'organo di sorveglianza che si ripresentavano, tra cui il presidente Jörg Reinhardt, sono stati confermati.

