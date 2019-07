Solido secondo trimestre per Novartis. La multinazionale farmaceutica basilese ha ottenuto nel periodo in rassegna un fatturato di 11,8 miliardi di dollari, per una crescita su base annua del 4% (+8% a tassi di cambio costanti).

L'utile netto - comunica oggi il gruppo renano - si è stabilito a 2,1 miliardi, contro i 7,7 del 2018. Va però ricordato che il secondo trimestre dello scorso anno era stato contraddistinto da un guadagno eccezionale di 5,7 miliardi proveniente dalla cessione alla britannica GlaxoSmithKline della partecipazione che Novartis deteneva in Consumer Healthcare.

Neuer Inhalt Horizontal Line