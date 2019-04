Novartis ha registrato un fatturato di 11,1 miliardi di dollari nel primo trimestre (quasi lo stesso importo in franchi svizzeri), in progressione del 2% su base annua.

L'utile netto è stato di 1,868 miliardi, in calo del 5%, indica stamani il gruppo farmaceutico basilese in un comunicato. "Con il lancio sul mercato di Mayzent (contro la sclerosi multipla) e il successo della separazione dall'ex filiale Alcon (la divisione oftalmologica, resa pubblica il 9 aprile), Novartis ha conosciuto un buon inizio d'anno", commenta citato nella nota Vas Narasimhan, Ceo dell'azienda farmaceutica.

Le vendite nel segmento Innovative Medicines hanno raggiunto 8,78 miliardi di dollari, circa 200 milioni in più rispetto alle stime degli analisti consultati dall'agenzia di stampa finanziaria AWP. Il Ceo annuncia un aumento delle previsioni di utile per il 2019. "Stiamo entrando in una fase entusiasmante con il lancio di Zolgensma (contro l'atrofia muscolare spinale)", ha dichiarato, sempre citato nel comunicato. Le vendite di farmaci per l'intero esercizio sono previste in crescita di circa il 5%.

