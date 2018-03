Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 10.56 12 marzo 2018 - 10:56

Novartis avrà presto un nuovo responsabile per la Svizzera: la funzione sarà assunta all'inizio di aprile da Matthias Leuenberger. Il manager sostituirà André Wyss, che ha espresso il desiderio di lasciare l'azienda.

Wyss, che era anche responsabile della produzione, era attivo nel gruppo dal 1984, si legge in un comunicato odierno. La direzione è stata inoltre ampliata e in futuro comprenderà 13 persone, tre in più che finora.

Fra i nuovi arrivi va segnalato Bertrand Bodson, quale responsabile digitale. Obiettivo della ristrutturazione ai vertici operata dal nuovo CEO Vas Narasimhan è infatti puntare a portare Novartis in una posizione di leader nel campo dei dati e del mondo digitale.

