Novartis ha rivendicato oggi i vantaggi del suo trattamento combinato sperimentale QVM149 contro l'asma rispetto agli standard terapeutici attuali, al termine della seconda fase di uno studio in materia.

La sostanza, da inalare attraverso un dispositivo fatto in caso dal gigante farmaceutico, ha in particolare mostrato la sua efficacia superiore in termini di funzioni polmonari.

"La combinazione di acetato di indacaterolo, di bromuro di glicopirronio e di mometasone furuato ha peraltro dimostrato un profilo di rischio favorevole durante le due fasi sperimentali, se paragonato a una combinazione di salmeterolo e fluticasone propionato e a una sostanza placebo", precisa Novartis in una nota odierna.

La multinazionale ricorda nel suo comunicato che sta conducendo ricerche di fase III e conta di beneficiare dei prossimi avvenimenti medici per fare il punto sui progressi dei suoi studi e gli sforzi in vista di un'omologazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line