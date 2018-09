Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 10.55 25 settembre 2018 - 10:55

Novartis taglierà oltre 2000 posti di lavoro in Svizzera (foto d'archivio)

Novartis taglia 2150 posti in Svizzera entro il 2022. La misura riguarderà soprattutto la produzione a Basilea, Schweizerhalle (BL), Stein (AG) e Locarno, per quasi 1500 impieghi, ha indicato la multinazionale farmaceutica. Altri 700 posti saranno portati all'estero.

La soppressione di impieghi avverrà a tappe sull'arco di quattro anni. Novartis afferma in una nota di aver invitato i rappresentanti del personale e il management a condurre consultazioni.

A sostegno dei dipendenti coinvolti l'azienda parla di un jobcenter per impieghi all'interno e all'esterno del gruppo, di un piano sociale e di piani di prepensionamento. Inoltre Novartis vuole riqualificare il maggior numero possibile di collaboratori, affinché possano lavorare nel nuovo sito di produzione per terapie cellulari e genetiche di Stein (AG), la cui realizzazione, annunciata un mese fa, dovrebbe creare fino a 450 nuovi posti.

Attualmente lavorano per Novartis circa 125'000 persone nel mondo. Unità importanti quali ricerca e sviluppo resteranno anche in futuro in Svizzera, dove è attivo circa il 10% degli effettivi totali.

Oltre che per migliorare l'efficienza, la riduzione degli effettivi è necessaria per ridurre sovracapacità, afferma il gruppo; alla fine del processo non esisteranno più 66 stabilimenti di produzione. Taluni processi saranno anche esternalizzati a ditte terze.

La ristrutturazione ha a che fare con decisioni prese nel 2016. Allora Novartis aveva annunciato di voler risparmiare fino a un miliardo di franchi nella rete di produzione. Il trasferimento di compiti amministrativi è invece conseguenza di una decisione del 2014, quando il gruppo aveva creato l'entità Business Services.

Per poter offrire servizi interni a bassi costi Novartis aveva allestito cinque centri globali a Dublino (Irlanda), Hyderabad (India), Kuala Lumpur (Malaysia), Città del Messico e Praga (Repubblica ceca). La delocalizzazione annunciata oggi riguarda soprattutto il campus di Basilea.

Neuer Inhalt Horizontal Line