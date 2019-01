Il colosso farmaceutico Novartis ha registrato un giro d'affari in aumento del 6% a 51,9 miliardi di dollari (foto d'archivio).

Utile e fatturato in crescita lo scorso anno per Novartis. Il colosso farmaceutico ha registrato un giro d'affari in aumento del 6%, rispetto all'esercizio precedente, a 51,9 miliardi di dollari. L'utile netto è dal canto suo progredito del 64% a 12,6 miliardi.

Il risultato operativo Ebit è sceso del 5% a 8,17 miliardi di dollari, principalmente a causa di una diminuzione del 37% nell'ultimo trimestre, si legge in un comunicato odierno del gigante farmaceutico basilese.

Il risultato operativo core, al netto di acquisizioni e fattori straordinari, è aumentato dell'8% a 13,8 miliardi di dollari, l'utile netto core del 5% a 11,94 miliardi.

Nella nota, la multinazionale afferma di aver sofferto della pressione sui prezzi parziali e della concorrenza dei medicamenti generici.

