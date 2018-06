Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 15.04 06 giugno 2018 - 15:04

Nell'ambito di una denuncia sporta nei confronti di Novartis per pagamenti sul conto di una società gestita da un avvocato vicino al presidente Usa Donald Trump, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato un decreto di non luogo a procedere.

Lo si legge in un comunicato odierno. In maggio i media hanno riportato che il gruppo farmaceutico Novartis avrebbe effettuato tali versamenti. In seguito ad una denuncia penale sporta presso l'autorità federale, il MPC ha proceduto all'esame dei fatti.

La denuncia è stata sporta nei confronti di Novartis e suoi impiegati ignoti, per l'ipotesi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Gli elementi messi a disposizione - precisa la nota - non permettono di individuare l'esistenza di indizi sufficienti. Il MPC è poi giunto alla conclusione che non vi sono indizi sufficienti nemmeno di corruzione privata attiva.

I pagamenti non possono in effetti essere messi in relazione con un atto o un'omissione del loro destinatario, contrari ai suoi doveri professionali o dipendenti dal suo potere d'apprezzamento. Sempre seguendo questo ragionamento, non sono adempiuti i presupposti della responsabilità penale dell'impresa.

Per questi motivi è stato deciso di non aprire un'istruzione penale e oggi è stato emanato un decreto di non luogo a procedere. Il MPC si riserva di riesaminare la situazione qualora venga a conoscenza di fatti nuovi o in presenza di nuove prove.

