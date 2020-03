Il gigante farmaceutico Novartis si è unito a un consorzio di ricerca, composto da una decina di gruppi e dalla Fondazione Bill e Melinda Gates, per accelerare lo sviluppo di trattamenti e diagnostica relativi al coronavirus.

Concretamente, i laboratori metteranno in comune librerie di molecole per analizzarle a fondo, nella speranza di trovare un rimedio al Covid-19, si legge in un comunicato odierno della società con sede a Basilea.

Se una molecola promettente venisse trovata, potrebbe passare alla fase di prova su esseri viventi nel giro di circa due mesi.

