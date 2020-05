Nuova nascita fra i rinoceronti bianchi dello zoo di Zurigo: Tanda ieri ha dato alla luce un piccolo, che ancora non ha un nome. Entrambi stanno bene e il piccolo è già in grado di succhiare il latte, riferisce oggi una nota del parco zoologico.

Per Tanda, di 27 anni, si tratta della settima nascita. La femmina di rinoceronte è arrivata già incinta a Zurigo da uno zoo in Israele a metà dicembre, per vivere nella nuova struttura dedicata alla savana africana che doveva essere inaugurata il 9 aprile.

Lo zoo, ancora chiuso a causa dell'epidemia di Covid-19, dovrebbe riaprire al pubblico l'8 giugno.

Il rinoceronte bianco (Ceratotherium simum), detto anche rinoceronte camuso, è il più grande rappresentante della famiglia dei Rinocerontidi. Inoltre, dopo le tre specie di elefanti, è il più grosso animale terrestre.

