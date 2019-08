La Francia sta per abbandonare il progetto di reattore nucleare "di quarta generazione", denominato "Astrid", un prototipo a neutroni rapidi in grado di utilizzare uranio impoverito e plutonio come combustibili.

Ne dà notizia oggi Le Monde, aprendo il suo numero in edicola con un grande titolo sulla prima pagina: "La frenata della Francia sulla ricerca nucleare".

Il reattore Astrid, nelle intenzione, avrebbe dovuto consentire di ridurre la quantità di scorie nucleari dalla vita più lunga e più difficili da smaltire. La cellula di 25 ricercatori che coordinavano il programma, sul quale erano stati investiti 738 milioni di euro, è stata chiusa la scorsa primavera. Si tratta, secondo Le Monde, di una decisione che "rende più cupo l'avvenire del settore nucleare, già indebolito dalle difficoltà degli EPR, i reattori di terza generazione".

